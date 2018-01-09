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09/01/2018
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أبو ردينة: المرحلة القادمة عنوانها الصمود وقدسية المدينة
11.01.2018
يدمرون الكتب لكن الافكار خالدة.. الاحتلال يفتك بالفي كتاب ودراسة في "هداريم"
09.01.2018
الخضري" تقليص خدمات "اونروا" سيشكل خطر على حياة 75٪ من اللاجئين الفلسطينيين
05.01.2018
الإمارات تعلن عودة إجراءات الرحلات الجوية مع تونس إلى طبيعتها
04.01.2018
تقديرات احتلالية: منظمة التحرير الفلسطينية تواجه الازمة الاكبر في تاريخها
11.01.2018
لماذا عوقبت عهد، بينما لم يعاقب المستوطن الذي ركل الضابط في الخليل؟ التمييز في القوانين ايضا
11.01.2018
كيف يدير جناح حماس العسكري العمليات في الضفة الغربية؟
10.01.2018
مهمة جيش الاحتلال الاولى .. منع انفجار برميل البارود في الضفة الغربية
09.01.2018
ينتهي التصويت بتاريخ: 14/01/2018