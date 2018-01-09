تحقيق أولي: الصياد لم يجتز المياه الاقليمية الفلسطينية

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حماس: لن نشارك في جلسة المركزي لعدم قدرته على اتخاذ قرارات تناسب المرحلة

حماس: لن نشارك في جلسة المركزي لعدم قدرته على اتخاذ قرارات تناسب المرح ...

الاحتلال يحاصر النبي صالح لمنع إقامة مهرجان داعم للقدس

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خاص بالفيديو | محمد محترف الكرة الصغير .. عينه على المنتخب الوطني

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4 إصابات بينها خطيرة في حادث بين دراجتين ناريتين في الداخل المحتل

4 إصابات بينها خطيرة في حادث بين دراجتين ناريتين في الداخل المحتل

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أسير يبدء اضراباً عن الطعام رفضاً لتجديد الاعتقال الاداري ضده

أسير يبدء اضراباً عن الطعام رفضاً لتجديد الاعتقال الاداري ضده

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دفاع مدني سلفيت يخلي 4 إصابات من حادث إنقلاب مركبة

دفاع مدني سلفيت يخلي 4 إصابات من حادث إنقلاب مركبة

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نقل الأسير حمارشة الى مستشفى سجن الرملة

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نتنياهو يزور الهند برفقة 130 رجل أعمال

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صيادو غزة يعلقون عملهم احتجاجاً على مقتل زميلهم برصاص مصري

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مركز الإنسان: قتل الصياد في عرض بحر رفح انتهاك لسيادة وحق الحياة

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أخبار اليوم في ثلاث دقائق

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09/01/2018

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