الخليل: الاحتلال يصدر أمراً بوضع اليد على أراضي في بيت أمر

الخليل- وطن للأنباء: سلّمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أمر وضع اليد على نصف دونم، تعود ملكيته لمواطنين في بلدة بيت أمر شمال الخليل.

وقال الناشط الاعلامي في بيت أمر محمد عوض، إن الإدارة المدنية الاسرائيلية سلمت قرارا عسكريا لبلدية بيت أمر من قبل قيادة قوات الاحتلال في الضفة، لوضع اليد على قطعة ارض مساحتها نصف دونم، في منطقة سدر الزيتونة قطعة رقم 582، حوض 22، مقابل البرج العسكري على مدخل بيت امر؛ بذريعة "أغراض أمنية" كما جاء في القرار العسكري.

وأضاف عوض ان ملكية الأرض تعود للمواطنين احمد ومحمود يونس ابو عياش، وعلى الفور قدم محمد ابو عياش أحد الورثة اعتراضا للارتباط المدني الفلسطيني على قرار الاحتلال العسكري، حيث ادعى الأخير ان هذا القرار جاء لتوصيل شبكة كهرباء للبرج العسكري، ما فنده أصحاب الأرض، لأن الأمر موقع من قبل "قائد المنطقة العسكري".

يذكر ان قوات الاحتلال اقتطعت قبل 3 سنوات 200 متر مربع من هذه الاراضي لتوسعة البرج العسكري، ومنذ العام 2001 يمنع الاحتلال أصحاب هذه الأراضي من العمل فيها سواء البناء او حتى للزراعة، وفي حال نفذ هذا القرار سيتم حرمان اصحاب الارض من عمل أي شيء مستقبلا في ارضهم المذكورة.