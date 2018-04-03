قوات الاحتلال تغلق مدرسة في اللبن جنوب نابلس

نابلس- وطن للأنباء: أجبرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ظهر اليوم الثلاثاء، مديرة مدرسة بنات اللبن الثانوية جنوب نابلس، على إخلائها من الطالبات وهددت بمهاجمتها بقنابل الغاز.

وقالت مديرة المدرسة، عائشة نوباني: "طلب منا جنود الاحتلال الإخلاء الفوري بحجة تعرض مركبة للمستوطنين لإلقاء الحجارة، من قبل طلبة مدرسة اللبن الثانوية للبنين القريبة، مدعين تصادم مركبة المستوطن بعد ذلك بسيارة أخرى في المكان، إضافة لملاحقتهم للطلبة في السهول والحقول المحيطة بالمدارس الواقعة على شارع رام الله نابلس الرئيسي".