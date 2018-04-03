في ظل حمى انتخابات نقابة المهندسين، حركة المقاطعة: وثائق تظهر تطبيع بعض المرشحين، ورئيس احدى الكتل ينفي

وطن للأنباء: رام الله- وطن للأنباء- خاص: التطبيع في صلب المعركة الانتخابية

قبل يومين من انتخابات نقابة المهندسين الفلسطينيين، ترتفع حرارة الدعاية الانتخابية بين الكتلتين المتنافستين، وقد دخلت اللجنة الوطنية لمقاطعة إسرائيلي (البي دي اس ) على خط المواجهة حيث بينت انها تلقت وثائق من عضو في نقابة المهندسين تظهر مشاركة مهندسين فلسطينيين في نشاطات تطبيعية، من خلال أبحاث ومشاريع مشتركة. وظهر اسم رئيس احدى الكتلتين في احد المشاريع المتعلقة بالزلازل والممول من وكالة التنمية الأميركية (اليو اس ايد).

اللجنة الوطنية لمقاطعة إسرائيل،اكدت لوطن ، ان كل اشكال التعاون الاكاديمي والمشاريع المشتركة مع جهات في دولة الاحتلال يعتبر مخالفا لمعايير التطبيع كما انه يخالف قرارات مجلس التعليم العالي وقرارات مجلس اتحاد نقابات العاملين في الجامعات الفلسطينية. وينطبق ذلك، وفق اللجنة الوطنية لمقاطعة إسرائيل، على الأبحاث البيئية ومشاريع التعاون البيئي بين الاكاديميين الفلسطينيين والإسرائيليين. وقد أرسلت اللجنة الوطنية لوطن، ردها على استفسار عضو نقابة المهندسين، وجاء في هذا الرد:

"بناءً على استفساركم السابق حول الوثائق التي ارسلتموها الى اللجنة الوطنية لمقاطعة اسرائيل، الرجاء إيجاد ردنا أدناه:

إن موقف الحملة الفلسطينية للمقاطعة الأكاديمية والثقافية لإسرائيل، وهي جزء مهم من اللجنة الوطنية الفلسطينية لمقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها (BDS)، القائم على معايير التطبيع المقرة من قبل الغالبية الساحقة في المجتمع الفلسطيني منذ 2007، هو:

إن كل تعاون أكاديمي أو مشروع أكاديمي مشترك بين طرف فلسطيني وطرف إسرائيلي، سواء كان خلال علاقة أكاديمية/بحثية ثنائية أو ثلاثية أو متعددة الأطراف، يعتبر مخالفاً لمعايير التطبيع إلا في حال كان الطرف الإسرائيلي يعترف علناً بكافة الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني بموجب القانون الدولي (بالحد الأدنى حق العودة للاجئين والتخلص من الاحتلال ومن نظام الأبارتهايد القائم) وأن يكون المشروع مصمماً لمقاومة الاضطهاد الإسرائيلي المركّب ضد شعبنا، وألا يساوي المشروع بين المستعمِر (بكسر الميم) والمستعمَر (بفتحها) وألا يكون المشروع بدعم أو رعاية من إسرائيل أو أي من هيئاتها أو مؤسساتها الأكاديمية والبحثية المتواطئة في جرائمها ضد شعبنا.

إن التعاون الأكاديمي مع مؤسسات أكاديمية إسرائيلية متواطئة في الاحتلال يخالف قرار مجلس التعليم العالي الفلسطيني وقرار مجلس اتحاد نقابات العاملين في الجامعات الفلسطينية.

حسب تعريف التطبيع والمعايير أعلاه، فإن الأبحاث البيئية ومشاريع التعاون البيئي بين الأكاديميين الفلسطينيين والإسرائيليين والأردنيين هي من أشكال التطبيع مع دولة الاحتلال ومؤسساتها المتواطئة في انتهاكات حقوق الإنسان، وهي بالتالي مرفوضة من شعبنا ومؤسساته ونقاباته.

وفي اتصال لوطن مع الأستاذ عمر البرغوثي احد مؤسسي في حركة مقاطعة إسرائيل قال" ان الوثائق التي وصلت الحملة من عضو نقابة المهندسين، تؤكد ان المشاريع الواردة فيها تطبيعية وتخالف المعايير كما ورد في الرد أعلاه.

المرشح لرئاسة النقابة جلال الدبيك: بيان حركة المقاطعة عار عن الصحة، وانا امثل السلطة في خارطة رصد الزلازل الدولية

وقد ورد اسم الدكتور المهندس جلال الدبيك في بعض هذه الوثائق، وفي رده نفى لوطن أن يكون متورطاً في التطبيع مع الاحتلال.

وقال "نحن نؤيد مقاطعة الاحتلال، ونحن نمثل السلطة الفلسطينية في محطة رصد الزلازل الدولية كما الدفاع المدني والهلال الأحمر، وليس الجامعات".

واعتبر الدبيك حضور فلسطين على خارطة رصد الزلازل الدولية هو انتصار لفلسطين، مشيراً الى أنه من حق فلسطين الحصول على تمويل لمشاريعها، وعندما تخصص "USAD" بعض من ميزانيتها لصالح رصد الزلازل التابع للسلطة الفلسطينية فهو حق فلسطيني، كما أنها تخصص لدول أخرى في العالم".

معتبراً بينا حركة المقاطعة، عارٍ عن الصحة، وطالبها بضرورة التحقق من الوثائق التي اعتمدت عليها.

ونفى الدبيك مشاركته في برامج تدريسية أو أكاديمية لها علاقة بالتطبيع.

وقال الدبيك ان اثارة هذا الموضوع في هذا الوقت هو محاولة للتأثير على سير انتخابات نقابة المهندسين، كونه مرشحا لرئاسة النقابة.

أما المهندس محمد عبد الله ممثل كتلة العمل والتغيير المهنية قال لـ وطن إن قائمته تخلو من اي مرشح له علاقة بالتطبيع مع الاحتلال، مؤكداً على رفضهم مبدأ التطبيع بكل اشكاله.

وأوضح "سنترك للمهندسين الخيار في اخيار من يمثلهم في النقابة"

يشار الى أن انتخابات نقابة المهندسين تعقد يوم في الخامس من الشهر الجاري، وترشح لها كتلتين "العمل والتغيير المهنية، وكتلة المهندس الفلسطيني".