وفد طلابي دنماركي في ضيافة طلبة جامعة القدس

القدس- وطن للأنباء: زار وفد من ملتقى اتحاد طلبة الدنمارك الذي يمثل طلبة الجامعات الدنماركية، جامعة القدس، حيث تجوّل الوفد الزائر في الجامعة والتقى بطلبتها من مختلف التخصصات.

وتأتي هذه الزيارة ضمن سلسلة زيارات طلبة الجامعات خاصة الأجنبية منها لجامعة القدس، حيث تسعى الجامعة باستمرار لتوسيع شراكاتها الأكاديمية والبحثية، وتطوير برامج التبادل الطلابي وتبادل أعضاء هيئة التدريس لما لهذه الشراكات والبرامج من دور فعال للنهوض بالتعليم والبحث العلمي على مستوى العالم.

وشارك الوفد الزائر في سلسلة ورشات عمل عقدت في الجامعة، وهدفت للبحث في تطوير سبل التعاون ما بين طلبة الجامعات الدنماركية والفلسطينية خاصةً جامعة القدس، حيث خرجت هذه الورشات بخطة عمل تنفذ على مدار العامين المقبلين، وتشمل تنظيم مجموعة من الأنشطة المشتركة.

وتم البحث في سبل تعزيز دور ملتقى اتحاد طلبة فلسطين على جميع الأصعدة، بالاستفادة من تجربة ملتقى اتحاد طلبة الدنمارك.

وأشاد أحد طلبة الوفد من جامعة كوبينهاجين في الدنمارك بتميّز جامعة القدس وطلبتها، قائلاً: "نعبّر عن سعادتنا بوجودنا اليوم في جامعة القدس الجامعة العربية الأولى في القدس وبين طلبتها، ونتطلع إلى تنظيم المزيد من الزيارات للجامعة وتعميق أواصر التعاون بيننا وبين طلبتها".

وخلال الزيارة، التقى الوفد مع رئيس الجامعة التنفيذي أ.د. حسن دويك الذي تحدّث عن تميز الجامعة التي أسست أول كلية طب في فلسطين، وأطلقت برنامج الدراسات الثنائية الأول من نوعه في الشرق الأوسط وبرامجها الأكاديمية وتطوراتها المتلاحقة، وفروعها ومراكزها المختلفة