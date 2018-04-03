غنيم يبحث مع بابون مشروع تطوير شبكة ومجاري بيت لحم

رئيس سلطة المياه يبحث مع رئيس بلدية بيت لحم

وسلطة المجاري احتياجات المنطقة

بيت لحم- وطن للأنباء: بحث رئيس سلطة المياه م. مازن غنيم في مكتبه مع رئيس بلدية بيت لحم فيرا بابون ومدير سلطة المياه اكرم نصار والطاقم المرافق احتياجات محافظة بيت لحم فيما يتعلق بمشاريع المياه.

وتركز اللقاء على بعض الاشكاليات التي تعاني منها المنطقة والتي من الممكن حلها من خلال المشروع الهام الذي يتم تنفيذه والمتعلق بتطوير الشبكة التابعة لمنطقة خدمة سلطة مياه ومجاري بيت لحم.

وفي هذا السياق تطرقت بابون الى بعض العقبات التي تعرقل العمل بالمشروع منها ما يتعلق بالتراخيص والمتوقفة لدى لجنة المياه المشتركة ومنها ما يتعلق بالأمور المالية والجزء الاخير ما يتعلق بترتيبات لوجستية لدى الشركة المنفذة.

وفي هذا الصدد اكد م. غنيم ان هذا المشروع من المشاريع الهامة لدى الحكومة الفلسطينية بصفته من المشاريع الكبرى المنفذة في محافظة بيت لحم وان سلطة المياه متابعة لكافة الحيثيات المتعلقة بالمشروع منذ توقيع الاتفاقية مع كافة الاطراف في بداية العام الحالي وانها ستتولى القضايا التي من الممكن التدخل فيها والعمل على بحث الحلول المناسبة لها من اجل التمكن من الانتهاء من المشروع في الوقت الزمني المحدد له.

وأشار إلى ان هذا المشروع يخدم العديد من التجمعات التي تعاني من قلة كميات المياه أو من تسرب المياه العادمة ويحسن كذلك واقع هذه المدينة السياحية الهامة، مضيفا ان الجهات المختصة من سلطة المياه ستعمل كل وفق اختصاصها على متابعة هذه الاشكاليات بصورة عاجلة .