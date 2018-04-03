ليبرمان يهدد بمجزرة جديدة في غزة

وطن للأنباء: هدد وزير جيش الاحتلال افيغدور ليبرمان، بارتكاب مجزرة جديدة على حدود قطاع غزة.

وقال ليبرمان خلال جولة له اليوم الثلاثاء في مستوطنات "غلاف غزة": "وضعنا قواعد أساسية واضحة ولا نعتزم تغييرها. كل من يقترب من الحدود يعرض حياته للخطر".

وينفذ جيش الاحتلال أعمالا هندسية لتحسين جاهزيته الميدانية لقمع المظاهرة الحاشدة، الجمعة المقبل.

وتشتمل الاستعدادات حفر قنوات وإقامة سواتر ترابية ووضع أسلاك شائكة لعرقلة من يتمكن من المتظاهرين من عبور الخط الحدودي.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قتلت خلال الأيام الأربعة الماضية، 18 مواطنا، وأصابت أكثر من ألف آخرين، خلال قمعها المسيرات الشعبية السلمية، التي خرجت الجمعة الماضية، لإحياء الذكرى الـ42 ليوم الأرض على حدود غزة.