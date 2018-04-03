نقابة الصحافيين تستنكر بيان مركز الاعلام في جامعة النجاح ومرتجى يتهم نقابة الصحافيين بـ"الكذب"

رام الله - وطن للأنباء: استنكرت نقابة الصحافيين البيان الذي صدر عن مركز الاعلام في جامعة النجاح مساء الاثنين، فيما يخص الاشكالية التي وقعت بين ادارة المركز وعدد من الصحافيين والصحافيات ، والتي على اثرها شكلت الامانة العامة لجنة خاصة للتحقيق في القضية برمتها .

وترى النقابة ان بيان المركز، بصفته احد اطراف القضية، تضمن مغالطات واساءات بحق صحافيين وصحافيات ومؤسسات اعلامية، وفيه احكام ليس من حق المركز اصدارها بعدما توجه الى النقابة.

وفي ذات السياق استنكرت النقابة اعتقال احد الصحافيين اليوم الثلاثاء، والتقدم بشكاوى ضد اخرين، على خلفية لها علاقة بذات القضية، وان ما جرى يمثل استخفافا بالاجراء الذي اتخذته النقابة بتشكيل لجنة التحقيق.

وتؤكد نقابة الصحافيين على ان مهمتها الرئيسية والمركزية تتمثل في الدفاع عن الصحافيين وعن حرياتهم، ولن يشغلها عن ذلك اي اشكاليات هنا او هناك، وستواصل عملها في الدفاع عن الصحافيين، وبناء عليه فان النقابة تواصل تحركاتها لاطلاق سراح الزميل رامي سمارة، و تدعو الى اعتصام غدا الساعة العاشرة والنصف صباحا امام مجمع المحاكم في رام الله للمطالبة باطلاق سراحه، واذا لم يفرج عنه اليوم .

وتستنكر النقابة تجاهل النيابة العامة للمذكرة التي وقعتها مع النقابة بخصوص منع احتجاز اي صحافي على خلفية النشر الاعلامي.

ونتيجة لهذه التطورات التي افتعلها احد الاطراف في قضية جامعة النجاح، فان النقابة وبناء على طلب لجنة التحقيق ارجأت الاعلان عن استنتاجات اللجنة وما خلصت اليه حتى يوم غد الاربعاء ظهرا، واعلان موقف النقابة.

من جانبه قال مدير مركز الاعلام في جامعة النجاح الوطنية غازي مرتجي لوطن للأنباء "اننا كمؤسسة لا نقبل ان يكون هناك اي جهة رقابة علينا" واي جهة مشكلة كما تدعي نقابة الصحفيين للتحقيق لا نقبلها، لاننا لسنا مخطئين، مشيراً "منذ يوم الخميس اتصلت انا غازي مرتجى بناصر ابو بكر المدعو بنقيب الصحفيين وطلبت منه الحضور، واحضار لجنة ووعدني بالحضور شخصيا، ويوم السبت تذرع بمناسبة اجتماعية ولم يحضر".

واضاف "يوم الاحد كان هناك كتابة بشكل متزايد على مواقع التواصل الاجتماعي، فرضخت النقابة لمطالب مجموعة من الكتاب والنشطاء على الفيسبوك وغالبيتهم ليسوا بصحفيين وقامت بتشكيل لجنة، بالامس استقبلنا اللجنة في جامعة النجاح، واول بند كان قبل ان تجلس اللجنة، قلنا لهم انتم لجنة ماذا؟ فاخبرونا انها لجنة متابعة فقط وليست لجنة تحقيق، ودونا ذلك في محضر الجلسة وفي تسجيل الجلسة وفق طلبهم وموافقتنا ".

وحول نفى اللجنة اصدار اي موقف بشأن ما استمعت اليه على خلاف ما نشره مرتجى عبر مواقع التواصل الاجتماعي قال مرتجى " كل ما جرى مدون في محضر الجلسة، هم قالوا انكم لديكم كل هذه الوثائق والاثباتات واجراءاتكم قانونية، والجلسة كانت لاثبات ان اجراءاتنا قانونية فقط، وبعض اعضاء اللجنة قالوا بعد ان اطلعناهم على بعض الاخطاء للزملاء ، ان هذه الاخطاء لو وقعت لديهم لربما لا نقيلهم فقط وانما نلاحقهم ، هكذا قالوا فلا يدعون الان ولا يكذبون ، كله موجود ومسجل لدى عضو لجنة التحقيق حسام عز الدين، واما محاولات النقابة امساك العصا من النصف والرضوخ للصوت العالي هذا ليس عمل نقابة مهنية، وانا مقاطع لنقابة الصحفيين التي انا ليس عضو فيها".

واضاف مرتجى "النقابة رضخت للصوت العالي ولتتحمل هذا الرضوخ، نحن طلبنا من النقابة في بيان لنا ان يحتكموا لمهنيتهم ولمصداقيتهم وكذبوا ، فكيف نحن سنقبل بنتائج مبنية على اهواء شخصية او خوف من الصوت العالي، نقابة الصحفيين غير مرحب بها في التدخل بهذا الموضوع".

واشار " نحن من طلب من نقابة الصحفيين ان تأتي لتطلع على اجراءاتنا القانوية والادارية، نقابة الصحفيين شكلت لجنة واطلقوا عليها لجنة تحقيق وهي ليست كذلك ، بل لجنة متابعة، ولا يوجد لديهم شكاوى وما حدا قدملهم شكاوى".

واوضح مرتجى انه تقدم ضد 10 صحفيين بشكاوى بعضهم يحمل عضوية نقابة الصحفيين ، لاساءاتهم الشخصية ضد مركز الاعلام وجامعة النجاح، وقدمت اثباتات تدينهم الى نقابة الصحفيين ولم تقم بمحاسبتهم او التحقيق معهم.

وقال مرتجى "اتصلت شخصيا مع نقيب الصحافيين وقال لي حرفيا انه من حقي الشخصي اصدار اي بيان ومن حقي كمؤسسة ان اصدر بيان توضيحي لذلك لا يقول انه من حقنا ان نصدر او ما نصدر، هذا كلام غير صحيح وهي ليست لجنة تحقيق، ونقابة الصحفيين ليست جهة تراقب علي وليست جهة تقول تريد التحقيق معي، نحن مركز الاعلام لجامعة النجاح ندعو اي صحفي ان يتفضل للاطلاع على كل الادلة والبينات واطلعنا نقابة الصحفيين عليها".