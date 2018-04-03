ناصر ابو بكر لوطن: الرئيس محمود عباس يأمر بالافراج الفوري عن الصحفي رامي سمارة

رام الله - وطن للأنباء: اصدر الرئيس محمود عباس قرارا مساء اليوم يقضي بالافراج عن الصحفي رامي سمارة الموقوف لدى النيابة العامة.

وقال نقيب الصحفيين ناصر ابو بكر لوطن للانباء ان الرئيس محمود عباس قرر مساء اليوم واصدر تعليماته اثناء اجتماعنا به بالافراج عن الصحفي رامي سمارة فورا وان اجراءات الافراج عنه بدأت فورا.

واشاد الرئيس عباس بعمل نقابة الصحفيين وجهودها، واصدر تعليماته بمنع اعتقال اي صحفي على خلفية النشر والتعبير.