النجم تشافي يحدد وجهته الكروية القادمة

وطن للأنباء: يبدو أن النجم الإسباني تشافي هيرنانديز، قد حدد وجهته القادمة الصيف المقبل، بعد أن لعب لبرشلونة وللسد القطري حاليا.

ووفق صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن تشافي قرر اعتزال كرة القدم في نهاية الموسم الجاري من أجل قيادة فريق السد بدلا من البرتغالي جوزفالدو فيريرا.

وأضافت الصحيفة أن وسط ميدان برشلونة السابق، سوف يوقع عقدا لمدة عامين من أجل قيادة السد، في الساعات أو الأيام القليلة المقبلة.

وأشارت الصحيفة إلى أن تشافي سيستمر في اللعب مع السد في حالة واحدة، وهي استمرار فريقه القطري في بطولة دوري أبطال آسيا، التي تنتهي في تشرين الثاني/نوفمبر مع توليه منصب المدير الفني لمدة عامين.

وكان النجم الإسباني قد انضم إلى السد القطري منذ صيف 2015 .