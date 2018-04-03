الاحتلال ينصب حاجزاً طياراً غرب جنين ويعيق تحركات المواطنين

جنين-وطن للأنباء: نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، حاجزاً عسكرياً طياراً غرب مدينة جنين، واعاقت تحركات المواطنين.

وأفادت مصادر محلية بحسب "وفا"، أن"قوات الاحتلال نصبت الحاجز على شارع جنين – حيفا بمحاذاة دوار بلدة اليامون، وأوقفت المواطنين الداخلين إلى جنين، وفتشتهم ودققت في هوياتهم".

يشار إلى أن أهالي قرى وبلدات الخط الغربي (كفردان، اليامون، السيلة الحارثية، تعنك، عانين، رمانة، زبوبا، الطيبة)، يعانون بشكل شبه يومي من ممارسات الاحتلال، والمتمثلة بنصب الحواجز واعاقة تحركاتهم.