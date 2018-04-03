قائمة المهندس الفلسطيني ترد عبر وطن على تقرير "BDS" : حماس وظفت حركة المقاطعة لاجندتها الانتخابية

رام الله - وطن للانباء: انتقلت حمى الدعاية الانتخابية في نقابة المهندسين الفلسطينيين الى مربع جديد بين الكتلتين المتنافستين، الا وهو تراشق الاتهامات بينهما بين التطبيع مع الاحتلال من طرف، والعمل في مشاريع مع الادارة المدنية الاسرائيلية من طرف اخر. حسب ادعاءهم.

وكانت وكالة وطن للأنباء قد نشرت اليوم تقريرا، حول ما نشرته اللجنة الوطنية لمقاطعة إسرائيل (البي دي اس ) عن تلقيها وثائق من عضو في نقابة المهندسين تظهر مشاركة مهندسين فلسطينيين في نشاطات تطبيعية، من خلال أبحاث ومشاريع مشتركة، وظهر اسم رئيس احدى الكتلتين المتنافستين في احد المشاريع المتعلقة بالزلازل والممول من وكالة التنمية الأميركية (اليو اس ايد).

وقال المشرف على قائمة المهندس الفلسطيني مجدي الصالح، وهي القائمة التي يرأسها الدكتور جلال الدبيك والذي ورد اسمه في بيان (بي دي اس) لوطن للانباء ان ما قالته "بي دي اس" هو تسريب للوثائق من جامعة النجاح من قبل احد المرشحين من قائمة العمل والتغيير المهنية المنافسة.

واكد الصالح ان الدكتور جلال الدبيك هو ممثل عن دولة فلسطين في الدراسات الزلزالية وهذه امور فنية ، واليوم شرح الدبيك خلال اجتماع في مدينة نابلس ضم العشرات من المواطنين حقيقة الموقف ومشاركته في تلك الاجتماعات التي كان يمثل بها فلسطين.

واشار الصالح الى ان ما نشر على وطن للانباء يقف خلفه ممثل قائمة العمل والتغيير امر مستغرب، والذي كان شريكا في مكتب اسيا والذي تقدم لعطاءات لاعمال هندسية مع الادارة المدنية الاسرائيلية وفق قول الصالح، وهذا مخالف للقانون النقابي قطعيا وكان من المفروض ان يتخذ به اجراء قبل 3 سنوات .

وحول اسباب ازدياد الاتهامات بين الكتلتين قال الصالح " هذا تجيير لاصوات الناخبين لصالح كتلة محددة ولتشويه صورة المرشح الاخر وهذه سابقة خطيرة في تاريخ نقابة المهندسين ونقابتها ."

واضاف "ان تحالف حركة حماس والجبهة الشعبية والديمقراطية يريدون السيطرة التامة وبأي وسيلة ممكنة على نقابة المهندسين".



واكدت قائمة المهندس الفلسطيني في بيان صحفي اصدرته مساء اليوم ووصل وطن للانباء نسخة منه ان حركة المقاطعة انجرت لأجندات حماس الانتخابية ، مؤكدة أنها ترفض أي شكل من اشكال التطبيع مع الاحتلال، وتلتزم بكل قرارات نقابة المهندسين الحاسمة في هذا المجال.

وفي هذا السياق وعملا بحريه الرأي والتعبير تنشر وطن بيان كتلة المهندس الفلسطنيي كما وصل وطن

ردا على خبر نشر على وكالة وطن: حركة المقاطعة انجرت لأجندات حماس الانتخابية

تؤكد قائمة المهندس الفلسطيني أنها ترفض أي شكل من اشكال التطبيع مع الاحتلال، وتلتزم بكل قرارات نقابة المهندسين الحاسمة في هذا المجال.

وتشير قائمة المهندس الفلسطيني الى ان ادعاءات قائمة العمل والتغيير المحسوبة على حركة حماس، وعضو النقابة الذي سرب وثائق ضد مرشح قائمة المهندس الفلسطيني انما هي في سياق التوظيف الانتخابي، وجاءت بعد افلاسهم وعدم مقدرتهم على مجاراة الحقائق.

وأكد بيان صادر عن قائمة المهندس الفلسطيني اليوم أن الدكتور المهندس جلال الدبيك يمثل قامة علمية واكاديمية يشهد لها بالوطنية والنزاهة، ورفع اسم فلسطين عاليا في كثير من المحافل الدولية، وان مشاركاته كانت تمثل مؤسسات الدولة الفلسطينية.

وشدد البيان على أهمية دور حركة المقاطعة لكنه اكد على عدم ضرورة انجرارها لمزايدات انتخابية داخلية، تفقدها مصداقيتها وتجعلها أداة بيد بعض القوائم والاجندات الحزبية الضيقة

واعتبر البيان حضور فلسطين على خارطة رصد الزلازل الدولية هو انتصار لفلسطين، مشيراً الى أنه من حق فلسطين الحصول على تمويل لمشاريعها، وعندما تخصص "USAID" بعض من ميزانيتها لصالح رصد الزلازل التابع للسلطة الفلسطينية فهو حق فلسطيني، كما أنها تخصص لدول أخرى في العالم".

وقال بيان قائمة المهندس الفلسطيني أن من يدير القائمة المنافسة متورط في تقديم عطاءات للإدارة المدنية الإسرائيلية وقاده الطمع للمشاركة في بناء مخططات استيطانية في المحافظات الشمالية.

وأكد البيان ان العضو الذي تحدثت عنه حركة المقاطعة معروف لديها، وهو متورط في قضايا فساد مالية وإدارية، وكان له دورا بارزا في عقد مؤتمر إسطنبول الهندسي قبل عامين بهدف خلق جسم موازي للاتحاد العام للمهندسين الفلسطينيين بدعم من حركة الاخوان المسلمين.

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