اختراق مواقع إلكترونية إسرائيلية ونشر صور من مسيرة العودة

رام الله - وطن للأنباء: تعرضت مواقع الكترونية عبرية للاختراق الالكتروني (السايبر)، الليلة، وقام المخترقون بنشر صور وكتابات مؤيدة لفلسطين.

ومن بين المواقع التي تم اختراقها موقع "الهستدروت"، وبلديات (ايلات وهرتسليا وعكا وكفار سابا وموقع مستوطنة يفنة، ومستشفى هيلل يافة ).

ونشر المخترقون على المواقع عدة صور لقمع الاحتلال مسيرة العودة الكبرى عند السياج الحدودي مع قطاع غزة يوم الجمعة الماضي، مع صوت الاذان وعبارة "القدس عاصمة فلسطين".