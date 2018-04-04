معابر غزة مغلقة غداً بحجة الأعياد

رام الله- وطن للأنباء: أعلنت سلطات الاحتلال، إغلاق معبر كرم أبو سالم التجاري جنوب شرق قطاع غزة غدًا الخميس، وحاجز بيت حانون"ايرز"، بحجة الأعياد اليهودية.

وقالت الإدارة العامة لكرم أبو سالم، اليوم الأربعاء، إن الاحتلال أبلغهم بإغلاق المعبر غدًا الخميس والجمعة بسبب الأعياد اليهودية.

وذكرت أنه سيتم أيضًا إغلاق المعبر في 18 و19 أبريل الجاري لذات السبب.

كما ستغلق سلطات الاحتلال حاجز بيت حانون "ايرز" غدًا وبعد غدٍ الجمعة.

وفيما يتعلق بمعبر الكرامة، أفادت الإدارة العامة للمعابر والحدود أنه فتح المعبر سيكون غدًا من الثامنة صباحًا حتى الخامسة عصرًا.