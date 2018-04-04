بالتعاون مع الإدارة العامة للشكاوى في مجلس الوزراء.. الهيئة تنظم لقاء تشاوريا لتفعيل التعاون في متابعة الشكاوى

رام الله- وطن للأنباء: نظمت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" وبالتعاون مع الإدارة العامة للشكاوى في مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، لقاءً تشاورياً بهدف تفعيل التعاون ما بين الهيئة ووحدات الشكاوى والربط الإلكتروني المشترك مع الإدارة العامة للشكاوى في مجلس الوزراء والوزارات والمؤسسات الحكومية، وصولاً لإيجاد آليات تسمح بالتعامل مع الشكاوى وحلها بطريقة مرضية في أسرع وقت ممكن.

وقد تم خلال اللقاء استعراض دور الهيئة في عمليات تلقي ومتابعة وإغلاق الشكاوى، وبحث سبل التعاون وربط الهيئة مع الإدارة العامة للشكاوى في مجلس الوزراء ووحدات الشكاوى في الوزارات والمؤسسات الرسمية المدنية.

وقد أكد الدكتور عمار الدويك المدير العام للهيئة على ضرورة تعزيز وتفعيل العلاقة مع مجلس الوزراء ومختلف الوزارات بهدف الوصول لأنجع الطرق وأسرعها في كيفية التعامل مع شكاوى المواطنين، مشدداً على أهمية علاقة الهيئة بمؤسسات الدولة.

وأشار الدويك إلى مكانة الهيئة باعتبارها الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، ودورها في التفاعل مع آليات الأمم المتحدة، إضافة إلى عضويتها بتصنيف (أ) في التحالف الدولي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، الأمر الي يتيح للهيئة المشاركة الفاعلة في المحافل الدولية.

من جانبه أكد السيد كامل الريماوي مدير عام الإدارة العامة للشكاوى في مجلس الوزراء على ضرورة التعاون مع الهيئة وفتح حوار بناء وصولاً إلى تمكين الهيئة من الوصول لنظام الشكاوى المركزي في مجلس الوزراء، معتبراً أن هذا اللقاء يشكل فرصة هامة لتبادل الأفكار والخبرات للاستفادة من التجارب السابقة في خدمة المواطنين وحل الإشكاليات موضوع الشكاوى التي يتقدم بها المواطنون.

وأكد المشاركون في هذا اللقاء التشاوري على أهمية استمرار عقد اللقاءات المشتركة ومواصلة التشاور بهدف تذليل المعيقات التي تحول دون ربط الهيئة بنظام الشكاوى المركزي في مجلس الوزراء.