اتلاف 78 مركبة غير قانونية والقاء القبض على مطلوب في نابلس

نابلس- وطن للأنباء: نفذت الشرطة اليوم بإسناد من المؤسسة الأمنية، فجر اليوم الأربعاء، نشاطاً شرطياً وأمنياً في بلدة قصرة جنوب شرقي نابلس.

وذكر بيان إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة أنه وضمن سلسلة نشاطات تقوم بها شرطة نابلس بإسناد من المؤسسة الأمنية في المحافظة، نفذت نشاطاً أمنياً اتلفت به 78 مركبة غير قانونية والقت القبض على مطلوب واحد صادر بحقه مذكرة القاء القبض من النيابة العامة.

وأوضح البيان أن الشرطة ومن خلال حرصها على سلامة المواطنين من جهة، وحرصها على انفاذ القانون ناشدت المواطنين عدم اقتناء هذه المركبات لما فيها من مخالفة قانونية واضرار تلحق الأذى بأصحابها وبالآخرين.