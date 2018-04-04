الشرطة تضبط مركبة غير قانونية تعمل بالغاز في الخليل

رام الله- وطن للأنباء: ضبطت الشرطة اليوم، مركبة غير قانونية تعمل بالغاز في مدينة الظاهرية جنوبي الخليل .

وذكر بيان صادر عن إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة "بأنه وأثناء عمل شرطة المرور بمدينة الظاهرية في فحص المركبات والتأكد من مدى صلاحيتها للسير على الطرقات، فقد أوقفت الشرطة احدى المركبات لفحصها حيث تبين انها غير قانونية وتعمل على الغاز الطبيعي".

وأضاف البيان بأنه تم استدعاء الدفاع المدني للتعامل مع أسطوانة الغاز الموصولة بالمركبة والتي تبين ان توصيلاتها أيضا غير محكمة وتشكل خطورة على حياة سائقها والمواطنين، حيث قامت فرق الدفاع المدني بتفكيك أسطوانة الغاز و اتلاف المركبة من قبل الشرطة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق سائقها .

من جانبها حذرت الشرطة المواطنين من استخدام المركبات غير القانونية، كما وشددت على ضرورة عدم العبث بآلية عمل اية مركبة الا وفق متطلبات دائرة السير وبما يضمن سلامة وحياة المواطنين .