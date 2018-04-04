متابعة انتخابات المهندسين.. وطن تنشر رد ممثل كتلة العمل والتغيير على كتلة المهندس

رام الله- وطن للأنباء: محمود عبد الله: تهاوي مؤسف واتهامات كاذبة وخطيرة، ممن هم في موقع المسؤولية

تتابع وطن السجال الدائر في الساحة الانتخابية في نقابة المهندسين الفلسطينيين وتطوارته، ننشر هنا رداً من المهندس محمود عبد الله، ممثل كتلة العمل والتغيير المهنية على ما ورد في تعقيب نظيره في كتلة المهندس الفلسطيني، مجدي الصالح.

وكانت وطن حريصة على توفير مساحة لكلا الكتلتين لابداء مواقفهما ورأيهما في قضايا حساسة كـ "التطبيع" و" التعاون مع الادارة المدنية". فنشرت بداية بيان اللجنة الوطنية لمقاطعة إسرائيل (البي دي اس ) والصادر بعد تلقيها وثائق من عضو في نقابة المهندسين تظهر مشاركة مهندسين فلسطينيين في نشاطات تطبيعية من خلال أبحاث ومشاريع مشتركة، وظهر اسم رئيس احدى الكتلتين المتنافستين في احد المشاريع المتعلقة بالزلازل والممول من وكالة التنمية الأميركية (اليو اس ايد)، وبعد نشر وطن، رد المرشح لرئاسة النقابة من كتلة المهندس الفلسطيني، جلال الدبيك، وكذلك رد المشرف على قائمة المهندس الفلسطيني مجدي الصالح، وهي القائمة التي يرأسها الدبيك والذي ورد اسمه في بيان (بي دي اس) لوطن موضحاً ان ما قالته "بي دي اس" هو تسريب للوثائق من جامعة النجاح من قبل احد المرشحين من قائمة العمل والتغيير المهنية المنافسة، متهماً بذلك المهندس محمود عبدالله.

وفي هذا السياق وحرصاً على حرية الرأي والتعبير نورد بيان ممثل كتلة العمل والتغيير المهنية محمود عبد الله كما وصلنا، والذي رد من خلالها على ما جاء في بيان الكتلة المنافسة أمس.

بيان صحفي صادر عن المهندس محمود عبد الله ممثل قائمة العمل والتغيير المهنية

الزملاء والزميلات.... تحية الوطن وبعد،

انطلاقاً من واجبي المهني والأخلاقي والوطني، وتوضيحاً للحقائق ووضعا للأمور في نصابها، ومنعا للزج باسمي و تاريخي الوطني و النقابي و النضالي في اتون معركة انتخابية يحاول البعض حرف بوصلتها بالتهجم والاتهام و تزييف الحقائق فانني اوضح ما يلي:

قد نواجه تعصبا حزبيا أو فكريا لدى أي مجموعة أو جهة، ولكن هذا ما يكون عادة عند بعض من الأفراد والقواعد، لم نتوقف عنده عندما مورس من طرف بعض منافسينا علينا، بالتخوين لكل من ينتخب مرشحينا كما جرى في القدس، ولكن من المؤسف أن يتهاوى من هم على رأس الأمر ومن يشغلون مناصب عامة وحساسة إلى هذا المستوى من التعصب الأعمى وإلقاء التهم جزافا.

للأسف جاء ذلك عبر رد رئيس الاتحاد العام للمهندسين ورئيس مجلس النقابة حتى تاريخ اليوم المهندس مجدي الصالح، والذي من المفترض أن يكون ممثلا لجميع المهندسين في الوطن والشتات وبغض النظر عن إنتمائهم الفكري أو السياسي، أو اختلافه معهم في الرأي، حيث نسي أو تناسى كل هذه الأمور ليضع نفسه في واجهة دعاية حزبية بغيضة في الرد على شبهات لم أكن أنا المهندس محمود عبد الله مصدرها، وللأسف بدون أن يقوم بواجبه بالتحقق ودفع البينة بالبينة والحجة بالحجة، وهذا دوره وواجبه في مناصبه ومواقعه المذكورة أعلاه، بل ليقوم أيضا وبدون حتى أي حكمة اوحنكة ودون الاطّلاع بمسؤوليته لمنع الانجرار الى مزالق التعصب الأعمى، بكيل الاتهامات والتهجم عليّ شخصيا و كممثل لقائمة انتخابية منافسة، ليصل الأمر به الى التهديد بقرارات كان من الأولى أن يتخذها كنقيب إن كانت صحيحة و أن كانت لديه الوثائق والمعلومات، أو حتى من المجالس والنقباء السابقين الذين يمثلون نفس خطه السياسي والنقابي، خاصة في حال انتهاك محرمات وطنية ونقابية مسلم بها، و قد كنت احد العاملين على ارسائها، أما إن كانت غير مؤكدة عنده وعند غيره فمن العار أن ينزل لهذا المستوى من الاتهام الذي يعيبه على الآخرين.

هذا علما أنني عندما تم سؤالي من موقع وطن عن الموضوع أجبت حول موقفنا من التطبيع كقائمة وأجبت بموقفنا المعلن ولم أتطرق لتأكيد أو نفي أو التهجم على اي زميل مرشح من القائمة الأخرى، خصوصا انني لم أسأل عنه ولم يتم ذكر من المقصود من طرف المحاور.

أما رسالتي إلى زميلاتي وزملائي من المهندسات والمهندسين في كل المواقع، بأن يترفعوا عن أي مهاترات أو اتهامات وأن يرتقوا إلى مستوى الخطاب الذي يليق بهذه الشريحة الطليعية والتقدمية في المجتمع، وبما لا يفسد هذا العرس الديمقراطي، مع التأكيد أن الشمس لا يمكن أن تغطى بغربال وأن الحقائق لا يمكن تزييفها، وأن نقابة المهندسين ستبقى شامخة عصية كقلعة لكل المهندسين بكافة توجهاتهم وآرائهم وانتماءتهم لا للعصبية القبلية أو الحزبية أو المناطقية.

دامت نقابتنا بيتاً مهنياً جامعاً للكل الهندسي والوطني، ومعاً لغرس وتعزيز قيم ومفاهيم العدالة والكرامة والأمل.

المهندس محمود عبد الله – ممثل كتلة العمل والتغيير

للاطلاع على خبر وطن حول ما نشرته "بي دي اس" من وثائق تظهر تطبيع بعض المرشحين اضغط هنا

وللاطلاع على بيان كتلة المهندس الفلسطيني اضغط هنا