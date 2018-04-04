نقابة الصحفيين تطالب "النجاح" بإعادة المفصولين

رام الله- وطن للأنباء: طالبت نقابة الصحفيين الفلسطينيين بإعادة الموقوفين عن العمل الى مركز الاعلام، ممن يرغب بالعودة، وتعويض الغير راغبين بالعودة استنادا لقانون العمل الفلسطيني.

وطالبت استنادًا الى التقرير المفصل للجنة التحقيق طالبت الامانة العامة جامعة النجاح بما يلي:

اعادة تقييم عمل مركز الاعلام والتأكد من قيادته من قبل كفاءات مهنية اكاديمية متخصصة، وفتح المجال امام الخريجين الجدد من الجامعة للتدريب في كافة تخصصات المركز الاعلامية، وفق اليات واوقات محددة، و اعتذار الجامعة للنقابة ونقيبها على ما بدر من ادارة المركز من اساءات.

واستنكرت نقابة الصحفيين الفلسطينيين تبرير ادارة مركز الاعلام في جامعة النجاح الوطنية وقف الصحافيين والصحافيات عن العمل، بنتائج التقييم السيئة في وقت تخرج هؤلاء من تحت ايادي عمداء في الجامعة واساتذة اعلام، اضافة الى حصولهم سابقا على شهادات تقدير من قبل المركز وكذلك عملهم لأكثر من عامين، معتبرة أن هذا التبرير يسيء ويضر بمستقبل صحافيات وصحافيين جدد يتلمسون طريقهم نحو المستقبل.

واستلمت الامانة العامة للنقابة تقرير اللجنة التي كلفت ببحث الاشكالية التي وقعت في مركز الاعلام في الجامعة، والتي كان ضحيتها خمسة صحافيين وصحافييات وعدد من المتدربين، مؤكدة ان الاسباب التي اوردها المركز في سبب توقيفهم الصحافيين والصحافيات عن العمل لم تكن مقنعة، وانه بالفعل يتم الطلب من الصحافيين والصحافيات العاملين في المركز، اعادة التغريدات على صفحاتهم الشخصية الامر الذي يعتبر تدخلا في حياتهم الشخصية.

كما طالبت النقابة ادارة جامعة النجاح باعتبارها الحاضنة لمركز الاعلام الاعتذار لمجموع الصحافيين الفلسطينيين في الوطن والمؤسسات الاعلامية الفلسطينية، على ما بدر من المركز وادارته من اساءات بحق النقابة و النقيب وامانتها العامة خلال احداث هذه القضية من قبل جامعة وطنية نعتز بها.

وقررت النقابة تكريم الصحافيين والصحافيات الذين تم توقيفهم عن العمل في مركز الاعلام في الجامعة بعدما تأكدت النقابة بان توقيفهم عن العمل ليس له علاقة بمسألة التقييم، خاصة وانها استمعت لشهادات من ذووي خبرة في ادائهم.

وحاولت "وطن" التواصل مع مركز الاعلام في جامعة النجاح، للحصول على رد من جانبهم على بيان نقابة الصحفيين الصادر عنها ظهر اليوم، إلا أنها رفضت التعليق.