في سابقة.. التعليم العالي يؤجل انتخابات مجالس طلبة الجامعات.. وكتل بيرزيت بين الرفض والتردد

رام الله- وطن للأنباء- خاص: ما أن أعلن مجلس التعليم العالي، قرار تأجيل انتخابات مجالس الطلبة في الجامعات الفلسطينية لما بعد عقد جلسة المجلس الوطني في الثالث من أيار، حتى أعلنت كتل طلابية في الجامعات رفضها لهذا القرار معتبرة إياه تدخلا سافرا وغير مسبوق في الشؤون الداخلية للجامعات ومجالس طلبتها.

القطب الطلابي والكتلة الاسلامية في جامعة بيرزيت، عقدتا اليوم الأربعاء، مؤتمراً صحفياً، أوضحتا فيه موقفهما الرافض لتدخل مجلس التعليم العالي في انتخابات مجلس الطلبة، فيما غابت حركة الشبيبة الطلابية عن المؤتمر.

وطن للأنباء تواصلت مع ممثلي الكتل الطلابية في جامعة بيرزيت، حيث أكد ابراهيم حميدات ممثل الكتلة الاسلامية في اللجنة التحضيرية لانتخابات مجلس الطلبة رفض كتلته الطلابية أي تدخلات خارجية على سير انتخابات مجلس الطلبة وموعد اجرائها وآلية الاجراء.

وأضاف لـوطن "وقعنا مع الكتل الطلابية جميعها على "وثيقة شرف" وتم تحديد موعد اجراء انتخابات مجلس الطلبة في الخامس والعشرين من نيسان الجاري، إلا أننا تفاجأنا أن كتلة طلابية تنصلت من هذه الوثيقة -رغم توقيعها عليها سابقاً-، واعتبرت اللجنة التحضيرية للانتخابات أن الوثيقة لاغية، بالتالي جرى الغاء موعد اجراء الانتخابات، وذلك بعد قرار مجلس التعليم العالي بتأجيل انتخابات الجامعات لما بعد عقد جلسة المجلس الوطني في الثالث من ايار الجاري".

وأوضح "أن اجتماع للكتل الطلابية سيعقد غداً لتباحث قرار مجلس الوزراء بشأن انتخابات مجالس الطلبة، لاتخاذ قرار حاسم بشأن الانتخابات، وفي حال لم يتم الاتفاق غداً فستكون لنا خطوات احتجاجية".

وأكد حميدات "اذا جرى الانصياع لقرارات خارج الجامعة وتدخلها في الانتخابات، سيؤدي ذلك الى اضعاف موقف ودور الحركة الطلابية في جامعة بيرزيت، في ظل الهجمات المتواصلة التي يشنها الاحتلال ضد طلبة بيرزيت تحديداً، وما شهدته الجامعة مؤخراً من اعتقال رئيس مجلس الطلبة عمر الكسواني من داخل حرم الجامعة على يد مستعربين وما تلاه من اعتقالات طالت عشرات الطلبة".

أمجد سمحان ممثل القطب الطلابي في جامعة بيرزيت قال لـ وطن إنه وبعد حل مجلس الطلبة وبدء التحضيرات لانتخابات دورة مجلس 2018/2019 والاتفاق على اجراء الانتخابات في موعد محدد، وقيام الجامعة بالغاء الامتحانات في تلك الفترة لتسهيل سير العملية الانتخابية، تفاجأنا بصدور قرار من مجلس التعليم العالي يفيد بتأجيل انتخابات الجامعات الى ما بعد دورة المجلس الوطني وهذه سابقة من نوعها".

وأكد سمحان "إننا في القطب الطلابي رفضنا تدخلات مجلس التعليم العالي، لأن هناك معايير محددة يتم الاتفاق عليها ضمن الكتل الطلابية فقط وليس من حق أحد التدخل في ذلك".

أما ممثل الشبيبة الطلابية في جامعة بيرزيت فاروق كنعان فقد أوضح لـ وطن أنهم تفاجأوا بقرار مجلس التعليم العالي حول انتخابات مجالس الطلبة، كما أنهم تفاجأوا بأن القرار صدر بحضور رئيس الجامعة عبد اللطيف أبو حجلة والذي لم يعلق بدوره على القرار بالرفض أو القبول.

مشيراً الى انه في ذات الوقت لا يمكن تجاهل قرار مجلس التعليم العالي.

وأضاف "أعلنا موقفنا في بيان خاص، أننا مع أي موعد للانتخابات سيتم تحديده في اجتماع الكتل الطلابية غداً مع اللجنة التحضيرية، والتي تشمل ممثلين عن الكتل الطلابية وأعضاء من إدارة الجامعة".

يشار أن اجتماعا سيضم الكتل الطلابية غداً، لتباحث قرار مجلس التعليم العالي وتأكيد كل كتلة على موقفها من قبوله او رفضه، فهل سيؤثر قرار مجلس التعليم العالي على سير العملية الانتخابية السنوية في جامعة بيرزيت؟ علماً أن رفض اي كتلة طلابية تاريخ اجراء الانتخابات يؤثر على سير العملية الانتخابية.