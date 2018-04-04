نابلس: إتلاف 78 مركبة غير قانونية وإلقاء القبض على أحد المطلوبين

نابلس- وطن للأنباء: أتلفت الشرطة، اليوم الأربعاء، 78 مركبة غير قانونية، وألقت القبض على أحد المطلوبين صدر بحقه مذكرة من النيابة العامة، في بلدة قصرة جنوب شرق نابلس.

وذكرت الشرطة في بيان، اليوم الأربعاء، أنه وضمن سلسلة النشاطات التي تقوم بها، وبإسناد من المؤسسة الأمنية في المحافظة نفذت نشاطا أمنيا، أتلفت مركبات غير قانونية، بعد فحصها والتأكد من عدم قانونيتها وصلاحيتها للسير على الطرق، وحفاظا على حياة وسلامة المواطنين.

وناشد البيان المواطنين إلى ضرورة التعاون مع الجهات المختصة والتخلص من مركباتهم غير القانونية حفاظا على سلامتهم، مؤكدا القضاء على هذه الظاهرة السلبية في المجتمع.