فلسطين تشارك باجتماع لجنة مراجعة مشروع قانون مساعدة ضحايا الإرهاب

وطن للأنباء: بدأت، اليوم الأربعاء، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أعمال الاجتماع الثاني للجنة مراجعة مشروع القانون العربي الاسترشادي لمساعدة ضحايا الأعمال الإرهابية، بمشاركة فلسطين.

وأكد الأمين العام المساعد، رئيس قطاع الشؤون القانونية بالجامعة العربية السفير فاضل جواد، أهمية الاجتماع في ظل ما تتعرض له الدول العربية من ضرر بسبب الإرهاب وما تعانيه الشعوب العربية من ويلات هذه الآفة.

واوضح أن الاجتماع يأتي لمراجعة مشروع القانون العربي الاسترشادي لمساعدة ضحايا الأعمال الإرهابية في اطار تنفيذ قرارات مجلسي وزراء العدل والداخلية العرب، وفي ضوء ملاحظات الدول الأعضاء الواردة إلى الأمانة العامة للجامعة العربية .

وأكد اهتمام العديد من الدول العربية بالتكفل بضحايا الإرهاب من خلال الجهود التشريعية التي توصلت إلى سن تشريعات رائدة في مساعدة وتعويض ضحايا الأعمال الإرهابية .

يذكر أن مراجعة هذا القانون تهدف إلى وضع أحكام استرشادية لتعويض الضحايا المتضررين وأسرهم جراء الأعمال الإرهابية وإيجاد الآليات المناسبة لضمان حقوقهم، إسهاما في توفير الحياة الكريمة لهم .

وترأس وفد فلسطين في الاجتماع، الذي يستمر لمدة يومين، بمشاركة خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية بالدول العربية، وكيل وزارة العدل محمد أبو سندس، والمستشار تامر الطيب من مندوبية فلسطين بالجامعة العربية .