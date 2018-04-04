النجاح ترد على نقابة الصحفيين: النقيب يحرض على الجامعة وتدخله سافر في شؤونها الداخلية

رام الله - وطن للأنباء: اعربت جامعة النجاح الوطنية في بيان صحفي لها عن استهجانها ممّا صدر من نقيب الصحافيين ناصر ابو بكر بحق الجامعة ومدير مركز ‏الإعلام فيها، قائلة " كان من الأجدر بالسيّد النقيب الحضور إلى الجامعة، والاستفسار من ‏إدارتها حول الموضوع، قبل إصدار الأحكام المتسرعة، التي لا تقوم على ‏أساس مهني.‏"

واصدرت جامعة النجاح في مدينة نابلس بيانا صحفيا ردا على المؤتمر الصحفي الذي عقده نقيب الصحافيين ناصر ابو بكر عقب الافراج عن الصحفي رامي سمارة وجاء البيان كالآتي:

إنّ جامعة النّجاح مؤسسة وطنيّة، عاشت سنيّها وما زالت ملتحمةً بالمجتمع ‏الفلسطيني، بكلياتها ومراكزها جميعها، ومركز الإعلام من المراكز المهمّة ‏في الجامعة التي تعمل جنباً إلى جنب مع باقي المراكز خدمةً لفئات المجتمع ‏كلِّها.‏

وجامعة النّجاح تسعى إلى تطوير أدائها باستمرار؛ ولهذا تجري تقييما لعمل ‏موظفيها، خدمةً لجودة الأداء، وسعيا للنهوض والتّطوير.‏

ولأنّها من أهم مؤسسات الوطن، ومعقل حصين سعى الاحتلال إلى تدميرها، ‏ولكنه فشل؛ لأنّ بقاءها وصمودها ارتبط بمكانتها في المجتمع الفلسطيني، ‏والتحام أبنائه حول رسالتها السامية.‏

واليوم وللأسف الشديد تواجه جامعة النّجاح هجوما شرسا من نقابة نعتزُّ ونفتخر ‏برسالتها الوطنيّة، ونثمّن دور أعضائها الذين كانوا دائما في الخنادق الأماميّة ‏طيلة مسيرة النضال الوطني، إلا أنّ النّقيب الحالي خرج علينا اليوم بمؤتمر ‏صحفي أساء إلى جامعة النّجاح الوطنيّة والعاملين فيها، وخص منهم مدير مركز ‏الإعلام؛ لأنها أخذت بنتائج تقييم أداء موظفي مركز الإعلام، واستغنت عن ‏خدمات بعض العاملين في المركز، وكافأت عددا من العاملين المتميّزين، وهذا ‏ينسجم مع قانون العمل الفلسطيني.‏

فبدلا من الوقوف إلى جانب هذه المؤسسة الوطنية التي يعتزّ بها كل فلسطيني، ‏تصبح الجامعة هدفا لنقيب الصحفيين، يحرّض عليها ثلاثة آلاف صحفي للوقوف ‏ضد مسيرة تطوّرها وتقدّمها.‏

وتعبّر الجامعة عن استهجانها ممّا صدر من النقيب بحق الجامعة ومدير مركز ‏الإعلام فيها، وكان الأجدر بالسيّد النقيب الحضور إلى الجامعة، والاستفسار من ‏إدارتها حول الموضوع، قبل إصدار الأحكام المتسرعة، التي لا تقوم على ‏أساس مهني.‏

وأغرب ما في الموضوع أن النقيب يطلب وعلى الهواء مباشرة اعتذارا من ‏رئيس الجامعة. وهنا نسأل السيّد النقيب: عن أيّ اعتذار تتحدّث، وما إساءة ‏جامعة النّجاح بحقك حتى تطالبنا باعتذار على لسان رئيسها؟

وفيما يتعلّق بطلب النقيب إجراء إعادة نظر في قيادة مركز الإعلام، فإنّ ما ‏شهدناه خلال السنة الأخيرة من تطوّر في أداء المركز يؤكّد بوضوح أنّ السيد ‏مدير المركز يقوم بأعبائه على أحسن وجه، فضلا عن ذلك فلا يجوز لأيٍّ كان ‏التّدخل بهذا الشكل السافر في طرق إدارة الجامعة لشؤونها.‏

وكانت نقابة الصحافيين قد طالبت جامعة النجاح بإعادة الموقوفين عن العمل الى مركز الاعلام، ممن يرغب بالعودة، وتعويض الغير راغبين بالعودة استنادا لقانون العمل الفلسطيني. للاطلاع على مطالب نقابة الصحفيين الضغط هنا