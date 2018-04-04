انتخابات البوليتكنك: فتح تفوز بـ26 مقعد، المبادرة والشعبية 5 مقاعد

الخليل- وطن للأنباء: فازت كتلة "شهداء الأقصى" الذراع الطلابي لحركة فتح، اليوم الأربعاء، بانتخابات مجلس اتحاد طلبة جامعة بوليتكنك فلسطين في الخليل، بحصولها على 26 مقعدا من أصل 31.

وقال رئيس اللجنة العليا لانتخابات المؤتمر الطلابي العام في الجامعة، مصطفى أبو الصفا، إن حركة الشبيبة الطلابية حصلت على 26 مقعدا، وكتلة القطب الطلابي وتجمع المبادرة "اليسار الطلابي" على 5 مقاعد.

وشارك في الانتخابات 2173 طالباً من أصل 5405 ممن يحق لهم الاقتراع، موزعين على 11 صندوقاً، ووصلت نسبة الاقتراع إلى 40.2%، فيما بلغ عدد الأوراق الصحيحة 1986 ورقة، وبلغ عدد الأوراق اللاغية 113 ورقة، وعدد الأوراق الفارغة 74 ورقة.