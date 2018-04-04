الخليل: كشف ملابسات سرقة وتشهير بـ"فيسبوك"

الخليل- وطن للأنباء: كشفت الشرطة اليوم ملابسات قضية سرقة وتشهير على موقع الفيس بوك بحق احدى السيدات في الخليل.

وذكرت الشرطة في بيان صحفي أنه بناء على شكوى تقدمت بها احدى السيدات للشرطة تتعلق بقيام شخص مجهول بسرقة حسابها الشخصي على "فيسبوك" وما يحويه من صور والتشهير بها والإساءة لسمعتها.

وأوضحت أنها قامت بإجراءات البحث والتحري لكشف ملابسات القضية وإلقاء القبض على الفاعل.

وبينت أنه وبعد استكمال عملية جمع المعلومات والأدلة الالكترونية تمكنت وحدة الجرائم الالكترونية من تحديد هوية المشتبه به وإلقاء القبض عليه، حيث أفاد بعد سماع أقواله بقيامه بسرقة حساب المشتكية وصورها الشخصية منه وقام بالتشهير بها بهدف الإساءة لسمعتها.

ولفتت الشرطة إلى أنه تم توقيف المشتبه به لمدة 24 ساعة وإحالته للنيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه حسب الأصول.