خاص بالفيديو| 30 عملية معقدة.. يجريها أطباء فرنسيون متطوعون في غزة

وطن للأنباء- عز الدين أبو عيشة: تعبيرًا عن التضامن مع الشعب الفلسطيني وخاصة في قطاع غزة المحاصر، يتطوع أطباء أجانب للإسهام في علاج الحالات الصعبة، سواء الناجمة عن اعتداءات الاحتلال ام لأسباب مرضية .

الى ذلك وصل قطاع غزّة وفد طبي فرنسي مكون من ثلاثة أطباء مختصين في عمليات الفك والرقبة والمسالك البولية، لمتابعة بعض الحالات المرضية والاصابات بالغة الخطورة.

وباشر الأطباء في اجراء العمليات إلى جانب طواقم طبية فلسطينية.

وعن طبيعة العمليات التي سيتم اجراؤها قال عضو الوفد الفرنسي الطبيب قاس ميار لـوطن للأنباء : "هناك حالات كثيرة وصلت مستشفى الشفاء الطبي تعاني من تشوه أو آلام بالفك وتعاملنا معها بطريقة احترافية سعيًا لعلاجها وتجنب تعرضها لخلل كبير في المستقبل أو فشل وظيفي للعضو".

وأضاف: "نعمل على مدار الساعة حتى يوم الأحد المقبل، وسنجري أكثر من 30 عملية جراحية في مختلف المجالات التي سيعالجها الأطباء الفرنسيون الذين وصلوا إلى قطاع غزة".

بدوره قال عضو الوفد من أصل فلسطيني الطبيب عبد الرؤوف الحسيني لـوطن للأنباء: إنّ"الهدف من زيارة الوفد هو نقل الخبرات الموجودة لدى اعضاءه للأطباء في غزة، وخاصةً كيفية التعامل مع العمليات المعقدة".