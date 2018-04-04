الاحتلال يهدد حركة حماس عبر المخابرات المصرية

وطن للأنباء: قالت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية الأربعاء، إن رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية بالوكالة اللواء عباس كامل، التقى الثلاثاء رئيس جهاز الشاباك نداف أرغمان في مدينة تل أبيب.

وأشارت الإذاعة إلى أن أرغمان نقل عبر المسؤول المصري رسالة إلى حركة حماس، حذّرها فيها مما أسماه "المساس بالجدار الأمني (السياج الفاصل بين غزة وفلسطين المحتلة عام 48 واستمرار الاستفزازات"، وفق تعبيره.

وبحسب المسؤول الإسرائيلي فإن "الجيش لن يتسامح مطلقا مع أي محاولات للاقتراب من السياج والإضرار به"، في لهجة تهديد تضاف إلى المواقف التي أعلنها قادة الاحتلال ضد مسيرات العودة.

ويأتي لقاء أرغمان وكامل بعد ساعات من لقاء الأخير بالرئيس محمود عباس في رام الله حاملا رسالة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

عربي 21