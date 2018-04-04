المصور المقدسي أحمد غرابلي يحصد المرتبة الأولى بجائزة منتدى الإعلام العربي

وطن للأنباء: فاز مصور وكالة فرانس برس الفلسطيني أحمد غرابلي اليوم الأربعاء بجائزة أفضل صورة صحافية في الدورة السابعة عشرة من منتدى الاعلام العربي السنوي الذي اختتم في دبي.

وحاز غرابلي المرتبة الأولى في فئة التصوير عن سلسلة صور لتظاهرات فلسطينية في القدس.

وأحمد غرابلي (37 عاما) فلسطيني من القدس المحتلة، بدأ العمل في فرانس برس العام 2006.

وانطلق منتدى الإعلام العربي أمس الثلاثاء، وشارك رئيس تحرير فرانس برس فيليب شيتويند في المنتدى في يومه الأول.

وتحدث شيتويند في مداخلته عن أهمية الصورة في عالم الصحافة، منوها بتطوير خدمات الصور والفيديو والفيديو المباشر حول العالم في الوكالة وخصوصا مع تطور وسائل التواصل الاجتماعي.