25 نائباً اردنياً يطالبون بعدم عودة سفير الاحتلال

رام الله - وطن للأنباء: وقع 25 نائباً في مجلس النواب الاردني (من أصل 130) مذكرة تُطالب بعدم عودة سفير الاحتلال لبلادهم.

وقال رئيس لجنة فلسطين في مجلس النواب الاردني يحيى السعود الذي تبنى تقديم المذكرة "تم تسليم المذكرة، امس الثلاثاء، للأمانة العامة للمجلس، وهي تطالب بعدم عودة سفير الاحتلال إلى عمان، وقد وقع عليها 25 نائباً".

وحسب المذكرة التي جرى تقديمها، فأنها وحسب السعود تطالب بعدم وجود تمثيل دبلوماسي بين الاردن والاحتلال بشكل نهائي، رغم تفاهمات البلدين عقب حادثة سفارة تل أبيب بعمان .

وكان الأردن قد اعلن الاربعاء الماضي موافقته على استقبال سفير الاحتلال أمير فايسبرود، الذي قررت حكومة الاحتلال تسميته سفيرا جديدا لها لدى المملكة.

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