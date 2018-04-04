سناب شات يطلق خاصية مكالمات الفيديو الجماعية

وطن للأنباء: أعلنت الشركة المسؤولة عن تطبيق التراسل "سناب شات" الأربعاء إطلاق خاصية مكالمات الفيديو الجماعية، التي ستساعد المستخدمين على قضاء المزيد من الوقت داخل التطبيق.

وستتيح خاصية مكالمات الفيديو الجماعية للمستخدم الدردشة مع 16 مستخدما آخر من أصدقائه في نفس الوقت، حيث سيتلقى جميع المدعوين إشعارًا يخبرهم بأن المكالمة قد بدأت، وكل منهم يَملك خيار الانضمام أو عدمه، ويمكنهم أيضًا اختيار الانضمام صوتيًا فقط، ويرتفع عدد المنضمين للدردشة إلى 32 شخصًا إذا كان بعض أصدقائك على استعداد للانضمام صوتيًا فقط.

وكما هو معتاد في تطبيق سناب شات يمكنك أيضاً استخدام العدسات للتعبير عن نفسك وكذلك هو الوضع مع بقية المنضمين للدردشة.

وأعلنت سناب شات عن إطلاق ميزة أخرى وهي الإشارة أو “المينشن” “@” إلى الأصدقاء حيث يمكنك عمل إشارة لصديقك في أي قصة مثلما هو الحال في قصص #إنستاجرام.

وتجدر الإشارة إلى أنه سيتم طرح مكالمات الفيديو الجماعية والإشارة للأصدقاء لمستخدمي تطبيق سناب شات على نظام التشغيل أندرويد وiOS خلال الأسبوع القادم.