ترامب يأمر بإرسال الحرس الوطني إلى الحدود مع المكسيك

وطن للأنباء: أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإرسال الحرس الوطني، إلى الحدود مع المكسيك لاحتواء الهجرة غير الشرعية كما أعلنت الإدارة الأمريكية، الأربعاء.

وقالت كيرستين نيلسن، وزيرة الأمن الداخلي، إن الرئيس أمر “بنشر الحرس الوطني على الحدود الجنوبية الغربية لمساعدة حرس الحدود، نأمل أن يبدأ هذا الانتشار على الفور”.

وأمس الثلاثاء، دعا ترامب جيش بلاده لحراسة الحدود مع المكسيك حتى استكمال بناء الجدار الحدودي بين البلدين.

القدس العربي