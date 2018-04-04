صدور 3 روايات جديدة عن دار الفاروق في نابلس

نابلس- وطن للأنباء: صدر عن دار الفاروق للثقافة والنشر في نابلس، ثلاث روايات كانت قد فازت مؤخرا في مسابقة "عزت الغزاوي للرواية" التي نظمتها الدار. وهذه الروايات هي: رواية "سكوربيو" التي فازت بالجائزة الأولى، للكاتب المصري عادل محمد فوده،

رواية "توليب" وهي الرواية الفائزة بالجائزة الثانية، للكاتبة الفلسطينية خلود نزال، ورواية "أسطورة الاموات"، للكاتبة الفلسطينية انشراح لدادوة.

واشار مدير الدار، محمد البيتاوي، الى ان هناك العديد من الانشطة الادبية التي تعقد في دار الفاروق، وفي كل اسبوعين يتم مناقشه كتاب محدد، وانه سيتم قريبا اطلاق مسابقة للقصة القصيرة لطبة المدارس.

يشار الى ان دار الفاروق تأسست عام 1995، ومنذ ذلك الوقت وهي تطلق مسابقات للشعر والقصة القصيرة.