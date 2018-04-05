اندلاع مواجهات عقب اقتحام المستوطنين قبر يوسف في نابلس

رام الله- وطن للأنباء: اقتحم مئات المستوطنين فجر الخميس مدينة نابلس، بحماية مشددة من قوات الاحتلال، بحجة أداء طقوس تلمودية والاحتفال بعيد الفصح اليهودي في منطقة قبر يوسف.

وأفادت مصادر محلية، أن أكثر من عشر آليات عسكرية اقتحمت المنطقة الشرقية قبيل منتصف الليل، وانتشرت في محيط قبر يوسف، فيما حلقت طائرة استطلاع في سماء المنطقة.

وأضاف الشهود أن مئات الشبان تصدوا لقوات الاحتلال ورشقوها بالحجارة، وأحرقوا الإطارات المطاطية لعرقلة تقدم آليات الاحتلال وحافلات المستوطنين.

وتركزت المواجهات في شارع عمان وعند مدخل مخيم بلاطة الشمالي، وأطلق خلالها الجنود قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع بشكل كثيف.