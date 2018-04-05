غوارديولا: سأحاول إقناع اللاعبين بإمكانية تعويض الخسارة

وطن للأنباء: أبدى المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي، الإسباني بيب غوارديولا، حزنه الشديد لخسارة فريقه بنتيجة 0-3 أمام ليفربول، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، مؤكداً أنه سيحاول "إقناع اللاعبين" بإمكانية تعويض هذه الخسارة خلال مباراة الإياب على ملعب "الاتحاد"، الثلاثاء المقبل.

وقال غوارديولا، في تصريحات عقب اللقاء: "أظهرنا أننا نمتلك شخصية كبيرة مع بداية اللقاء، والأمور كانت تسير بشكل جيد جداً. لكن في دوري الأبطال، عندما تصل مرتين وتسجل هدفين، فالأمور تصبح صعبة للغاية".

وأضاف: "الهدف الأول جاء بخطأ من لاعبينا. أما الثاني فكان رائعاً. استطعنا أن ننتفض في النصف الثاني، وقدمنا أداء جيد. كنا نحتاج لتسجيل هدف، لكننا لم نتمكن من ذلك. لا يجب التفكير فيما مضى، وسنحاول تعويض النتيجة في مباراة الإياب".

وتابع المدرب الإسباني: "سنحاول غداً إقناع اللاعبين بإمكانية المرور للدور التالي، وأمامنا 90 دقيقة على ملعبنا. أؤمن كثيراً بقدرات فريقي. النتيجة قاسية للغاية، وسيكون من الصعب نسيانها".