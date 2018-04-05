تنقل 8311 مسافر الاربعاء على معبر الكرامة

رام الله- وطن للأنباء: أعلنت الإدارة العامة للمعابر والحدود في بيان لها عن تنقل 8311 مسافر في كلا الاتجاهين الاربعاء، عبر معبر الكرامة وكان على النحو التالي :-

مغادرين : 4390 مسافر

قادمين : 3921 مسافر

مرجعين : 14 مسافر

واضافت الادارة انه من المقرر ان يعمل معبر الكرامة اليوم الخميس من الساعة السابعة والنصف صباحاً وحتى الساعة العاشرة والنصف صباحاً في كلا الاتجاهين وذلك بسبب الاعياد اليهودية كما وتعمل الطواقم العاملة على معبر الكرامة منذ ساعات الصباح الأولى على تسهيل حركة مغادرة المسافرين وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لهم.