الاحتلال يغلق طريق نابلس- قلقيلية لتأمين مسيرة للمستوطنين

وطن للأنباء: أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، اغلاق الطريق الرئيسي الرابط بين محافظتي قلقيلية ونابلس، بدءا من الساعة التاسعة والنصف من صباح اليوم الخميس، وحتى الواحدة بعد الظهر؛ لتأمين "مسيرة للمستوطنين".

وأفاد شهود عيان، بأن سلطات الاحتلال فرضت اجراءات عسكرية مشددة على طول الطريق؛ لتأمين الحماية لمسيرتهم التي ستنطلق من مستوطنة "كرني شمرون"، وصولا إلى مستوطنة "قدوميم"."

وذكروا أن قوات الاحتلال سيرت دورياتها على طول الطريق، ونصبت حواجزها على المفترقات والطرق التي تربط التجمعات السكانية مع بعضها البعض، والقريبة من المستوطنات خصوصا مفترق عزون، وجسر كفر ثلث، ومفرق جيناصافوط، واماتين، وجيت.