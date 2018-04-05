"محدّث"..غزة: شهيدان برصاص الاحتلال أحدهما متأثراً بجراحه

رام الله - وطن للأنباء: استشهد شابان اليوم الخميس، أحدهما متأثراً بجراح أصيب بها قبل أيام شرق رفح جنوب قطاع غزة، فيما أصيب الآخر برصاص الاحتلال شرق غزة.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة الدكتور أشرف القدرة، أن الشاب شادي حمدان الكاشف (34 عاماً) استشهد صباح اليوم متأثراً بجراحه التي أصيب بها يوم الجمعة الماضي شرق رفح.

واعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة انتشال جثمان شهيد اخر وهو مروان الخضري من شرق قطاع غزة.

وجرى نقل جثمان الشهيد الى مجمع الشفاء الطبي.

وكانت مصادر عبرية اعلنت صباح اليوم ان طائرة مسيرة بدون طيار استهدفت شابا فلسطينيا قرب السياج الفاصل على حدود قطاع غزة.