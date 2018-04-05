"القاهرة عمان" يقدم رعايته لبرنامج "التعلم بالغناء"

رام الله- وطن للأنباء: في اطار التزامه بدعم قطاع التعليم والاستثمار في مستقبل أفضل للأجيال الصاعدة، قدم بنك "القاهرة عمان" رعايته لفعالية "التعلم بالغناء –World Voice"، التي نظمتها مديرية تربية وتعليم رام الله والبيرة، وذلك في مقر المدارس الانجليزية الحديثة في البيرة، بمشاركة عدد كبير من الطلبة والمعلمين.

وجاء تنظيم الفعالية، كجزء من الشراكة التي تربط بين البنك، والهيئات التعليمية، ومن ضمنها مدريرية التربية والتعليم في رام الله والبيرة، التي تلعب دورا حيويا في النهوض بواقع التعليم في المحافظة، وتربطها علاقات تعاون وطيدة مع "القاهرة عمان".

وتم في سياق الفعالية، التي تعكس عناية البنك بشريحة الطفولة، وتمكين الطلبة من الارتقاء بملكاتهم وقدراتهم في مجالات مختلفة مثل الفنون والموسيقى، واللغة، أداء 18 أغنية أنجزت خصيصا من قبل أساتذة المدارس المشاركة في البرنامج، وعددها 23 مدرسة من مختلف أنحاء رام الله والبيرة.

وشهد الحفل، الذي تعد رعاية البنك له جانبا مهما من حرصه الدائم على احتضان الأنشطة المدرسية، لا سيما غير المنهجية، تفاعلا لافتا من قبل المشاركين، خاصة الطلبة الذين بلغ عددهم 230 طالبا، علما أن البرنامج يهدف إلى الارتقاء بقدرة الطلبة على التعلم باستخدام الغناء.

وأكد البنك على أن العناية بالقطاع التعليمي يشكل أولوية له، بالتالي فقد بنى شراكات ودعم أعدادا كبيرا من المشاريع والأنشطة المدرسية.

وشدد على أن دعم ورعاية البرامج التعليمية المختلفة، سيظل أحد ركائز استراتيجية البنك، ومساهمته في تنمية المجتمع.