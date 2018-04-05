الاحتلال يخشى سيناريو اجتياز الجدار العازل مع قطاع غزة

وطن للأنباء: كشف جنرال إسرائيلي سابق، عن مخاوف إسرائيلية كبيرة من تمكن الفلسطينيين من اجتياز الجدار العازل الذي يفصل قطاع غزة عن باقي الأراضي الفلسطينية المحتلة، واصفا الوضع بأنه "قاتم ومقلق للغاية".

وأقر المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه "كانت هناك محاولات لاختراق أو إلحاق الضرر بالسياج الأمني"، وذلك على طول الجدار العازل الذي أقيمت بالقرب منه خمسة مخيمات لمسيرات العودة الكبرى.

وبحسب ما أورده موقع "تايمز أوف إسرائيل"، لم يصدر عن جيش الاحتلال أي أخبار عن وجود محاولات جماعية لاختراق الجدار رغم تجمع عشرات الآلاف على الحدود الجمعة الماضي، لكنه أكد أنه "استعد لهذا السيناريو".

في حين تساءل الموقع، إن "كانت محاولة جماعية للسير عبر السياج لا تزال تشكل خطرا، وإذا حدث ذلك، كيف سيتعامل جيش الاحتلال الإسرائيلي مع هذا السيناريو؟".

وانطلقت فعاليات مسيرة العودة الشعبية السلمية يوم الجمعة الماضي بالتزامن مع ذكرى يوم الأرض، وتستمر حتى 15 أيار/ مايو المقبل، وهو اليوم الذي يصادف ذكرى النكبة الفلسطينية.