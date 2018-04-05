الاحتلال يعتقل الموظف في الأقصى "يزن عابدين"

القدس- وطن للأنباء: اعتقلت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، أحد العاملين في المسجد الأقصى المبارك أثناء دخوله إلى باحات المسجد.

وذكر مسؤول العلاقات العامة والإعلام في دائرة الأوقاف الإسلامية، فراس الدبس، أن"شرطة الاحتلال اعتقلت موظف النظافة بالمسجد الأقصى يزن عابدين أثناء دخوله من باب الأسباط إلى مكان عمله داخل باحات المسجد".

وأوضح أن 187 مستوطناً اقتحموا المسجد الأقصى من باب المغاربة خلال الفترة المسائية، ونظموا جولات استفزازية في أنحاء متفرقة من باحاته، بحراسة أمنية مشددة من قبل شرطة الاحتلال.