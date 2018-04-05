ملادينوف يدعو لعدم استهداف المتظاهرين السلميين بغزة

وطن للأنباء-وكالات: قال المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، إنه"يجب السماح للمظاهرات والاحتجاجات في غزة بالمضي قدما بشكل سلمي".

وأضاف ملادينوف في بيان صحفي اليوم الخميس، انه "يتابع بقلق الاستعدادات والخطابات المستمرة بشأن "مسيرة العودة الكبرى" يوم غد الجمعة في غزة".

ودعا قوات الاحتلال إلى ممارسة اقصى درجات ضبط النفس، مؤكدا على انه يجب على الفلسطينيين تجنب الاحتكاك عند سياج غزة، حسب وصفه .

(فلسطين اليوم)