ليبرمان يجدد تهديده: "لا يوجد أبرياء على حدود غزة"

وطن للأنباء: جدد وزير جيش الاحتلال "أفيغدور ليبرمان"، اليوم الخميس، تهديداته ضد المتظاهرين الفلسطينيين على حدود قطاع غزة.

وقال ليبرمان عن المتظاهرين "لا يوجد أبرياء هناك"، زاعما ان حركة حماس تدفع ملايين الدولارات للمتظاهرين من أجل مواصلة محاولة الإضرار بالسياج الأمني.

وأشار إلى أن جيشه مستعد لأي سيناريو محتمل. مضيفا ان الجنود سييردون بقوة، على التظاهرات. وكان جيش الاحتلال اعلن ان التعليمات الصادرة للجنود لم تتغير عن الاسبوع الفائت، في اشارة الى استخدام القوة القاتلة ضد المظاهرات الفلسطينية السلمية