بعد قرار مجلس التعليم.. تأجيل انتخابات مجلس طلبة بيرزيت حتى 9 أيار المقبل

رام الله- وطن للأنباء: أقرت اللجنة التحضيرية لانتخابات مؤتمر مجلس الطلبة في جامعة بيرزيت، أن يكون يوم الأربعاء 9 أيار/مايو المقبل، موعداً للاقتراع والتصويت للكتل المتنافسة في الانتخابات، على أن يكون يوم الاثنين 7 أيار/مايو موعداً للدعاية الانتخابية، في حين تعقد المناظرة الطلابية يوم الثلاثاء 8 أيار.

وقال عميد شؤون الطلبة محمد الأحمد، إن"الكتل الطلابية في جامعة بيرزيت ستتنافس على 51 مقعداً من مقاعد مؤتمر مجلس الطلبة للدورة المقبلة، وإنه من هذه اللحظة وحتى عقد الانتخابات، سيتم إيقاف الأنشطة الطلابية الخاصة بالحركة الطلابية من احتفالات أو مهرجانات، ولن يسمح بدخول الزوار إلى الجامعة".

يشار الى ان موعد الانتخابات كان محدداً في الخامس والعشرين من شهر نيسان الجاري، إلا أن قرار مجلس التعليم الأخير والذي يقضي بتأجيل انتخابات مجالس طلبة الجامعات الى ما بعد جلسة المجلس الوطني في الثالث من أيار المقبل، فتباينت مواقف الكتل الطلابية ما بين الرفض والتردد، حيث أعيد تحديد موعد الانتخابات الى التاسع من أيار.

ويعتبر قرار مجلس التعليم العالي سابقة من نوعه، حيث تعتبر انتخابات مجالس طلبة الجامعات شأناً طلابياً.

وكانت وطن أعدت تقريراً مفصلاً حول موقف الكتل الطلابية تجاه القرار، للاطلاع عليه اضغط هنا