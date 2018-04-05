6 إصابات برصاص الاحتلال على حدود غزة

غزة-وطن للأنباء: أصيب نحو 6 مواطنين برصاص جيش الاحتلال، مساء اليوم الخميس، على الحدود الشرقية لقطاع غزة.

وقال الناطق باسم صحة غزة أشرف القدرة لـوطن إن" جميع الاصابات التي وصلت مستشفيات القطاع هي بحالة متوسطة، ويتم علاجها".

وبين القدرة ان الاصابات وقعت بعد استهداف الاحتلال للمتظاهرين السلميين شرق مدينة غزة، والمنطفة الوسطى.

هذا ويستعد الشبان على حدود غزة للانطلاق بمسيرات حاشدة، غداً الجمعة ضمن مسيرات العودة الكبرى، فيما يهدد جيش الاحتلال باستخدام القوة المفرطة لقمعها.