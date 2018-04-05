الاحتلال متخوف من تحول مظاهرات غزة إلى أسبوعية

رام الله-وطن للأنباء: هدد جيش الاحتلال، مساء اليوم الخميس، بتنفيذ عمليات استهداف داخل قطاع غزة وذلك "للحيلولة دون تحول مظاهرات مسيرة العودة الكبرى إلى أسبوعية.

وقال الناطق باسم جيش الاحتلال رونين مانليس في إيجاز للصحفيين العسكريين مساء اليوم إن "الجيش مستعد للرد بقوة إذا ما جرت أعمال استفزازية على السياج الأمني"، على حد قوله.

وادعى بأن حركة حماس تحاول تنفيذ هجمات تحت غطاء المظاهرات.

وتظهر هذه التصريحات مدى الخشية والقلق الإسرائيلي من هذه المظاهرات السلمية المتواصلة، والتي تضع جيش الاحتلال في حالة استنفار كبيرة.

ويحاول الاحتلال الزعم بأن المظاهرات والفعاليات الجارية قرب السياج الأمني تحمل طابعا عسكريا وأن عناصر من فصائل المقاومة الفلسطينية وفي مقدمتها كتائب القسام تشارك فيها.

ومنذ يوم الجمعة الماضي استشهد 20 متظاهرًا وأصيب أكثر من 1600 آخرين برصاص الاحتلال منذ بدء مسيرات العودة الكبرى والتي ستتواصل حتى الخامس عشر من مايو المقبل.