مشروع دولي لامداد غزة بالكهرباء باستخدام الطاقة المتجددة

رام الله- وطن للأنباء: اتفق مكتب الامم المتحدة لخدمات المشاريع في القدس (UNOPS) مع حكومة اليابان، على تكثيف وتوحيد الجهود في تنفيذ مشروع بعنوان "إعادة بناء وتعزيز نظام إمداد الكهرباء في غزة باستخدام الطاقة المتجددة" الشهر الماضي.

ويهدف المشروع إلى تركيب أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية للمنازل في غزة، وذلك بدعم ومنحة جديدة من الميزانية التكميلية لحكومة اليابان.

ويتماشى هذا المشروع الذي تبلغ قيمته مليون ونصف دولار، مع التزام حكومة اليابان بتحسين إمدادات الكهرباء في غزة، حيث سيعمل على دعم مشروع النظام الشمسي من أجل إيجاد مصدر فعال ومستدام للكهرباء المستخدمة في المنازل.

ويأتي هذا المشروع في ظل التدهور الشامل في الأوضاع في قطاع غزة بعد تفاقم أزمة الكهرباء وحصول المواطنين في القطاع على متوسط 4- 6 ساعات فقط من الكهرباء يومياً؛ الأمر الذي أضر بشكل كبير في جميع مناحي الحياة اليومية للسكان وأثر على توفير الخدمات الأساسية.

ومن المتوقع أن يعمل هذا المشروع الذي سينفذه مكتب الامم لمتحدة لخدمات المشاريع بالنيابة عن حكومة اليابان على تحسين الوضع الإنساني والاقتصادي على حد سواء لأكثر من 125 عائلة في غزة.

ولقد قام مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع بتطوير نظام إدارة بيئي، وهونظام معتمد من قبل ISO 14001، وذلك للقيام بأعمال البنية التحتية المادية الأمر الذي يساعد على دمج التدابير اللازمة للحد من الآثار السلبية وتعزيز المنافع البيئية.

وفي هذا السياق، أوضح مدير مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع في القدس توكوميتسو كوباياشي أهمية هذا المشروع "سيساهم هذا المشروع في تحقيق أهداف خطة عمل السلطة الوطنية الخاصة بزيادة كفاءة الطاقة والرامية إلى توليد 10% من الكهرباء محلياً عن طريق الطاقة المتجددة بحلول 2020".