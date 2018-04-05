خاص بالفيديو| المستوطنون يضخون مياهاً عادمة في أراضي بيت أمر

الخليل- وطن للأنباء-ساري جرادات: أقدم مستوطنون على فتح مياه الصرف الصحي التابعة لمجمع مستوطنات "غوش عتصيون"، المقامة على أراضي شمال الخليل، على نحو 30 دونم من الأراضي المزروعة بأشجار العنب واللوزيات، تعود ملكيتها لمواطنين من بلدة بيت أمر قبل عدة أيام، ما خلف خسائر فادحة في الأراضي والمحاصيل الزراعية.

الناشط الإعلامي محمد عياد قال لـ وطن : إنه "منذ العام 2009 وجيش الاحتلال يوفر الحماية الكاملة للمستوطنين، ويسمح لهم بتنفيذ هجمات منظمة ضد المواطنين وأراضيهم في المنطقة".

وأضاف عياد أن "سلطات الاحتلال شجعت المستوطنين على إغراق الأراضي الزراعية بالمياه العادمة، في محاولة لإجبار المواطنين على الابتعاد عن أراضيهم لخدمة المشاريع الاستيطانية".

وأشار عياد، إلى أن سلطات الاحتلال تمنع المزارعين من الوصول الى أراضيهم واستصلاحها بحجج أمنية واهية.

من جانبه قال المزارع محمود بحر لـ وطن إن "هدف هجمات المستوطنين واعتداءاتهم التي كان آخرها اغراق الأراضي بالمياه العادمة إبعادنا عن أراضينا، من أجل مصادرتها لصالح الاستيطان".

ولفت بحر، إلى أن المياه العادمة تقضي على العديد من العناصر الأساسية في التربة، وتلحق خسائر فادحة بالمحاصيل الزراعية، التي يعتمد عليها المزارعون في لقمة عيشهم، كونها مصدر رزقهم الوحيد.