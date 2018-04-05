صحة غزة ترفع حالة الجهوزية لمواكبة أحداث يوم غدٍ الجمعة

غزة-وطن للأنباء: أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة رفع حالة الجهوزية في جميع مرافقها، واستنفار طواقمها لمواكبة فعاليات واحداث مسيرة العودة يوم غدٍ الجمعة.

وأوضح الناطق باسم صحة غزة أشرف القدرة، أن الوزارة رفعت حالة الاستعداد في المستشفيات، والوحدات الاسعافية، والمراكز والنقاط الطبية المتقدمة شرق قطاع غزة، لمواكبة فعاليات مسيرة العودة في يومها الثامن يوم غدٍ الجمعة.

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، مساء اليوم، أن عدد الشهداء منذ بداية "مسيرات العودة" ولغاية اليوم الخميس، بلغ 19 شهيداً، فيما أصيب 1492 مواطنا بجراح مختلفة من بينهم 46 حالة وصفت بالخطيرة .