الصليب الأحمر يعرب عن قلقه حيال أوضاع غزة

غزة- وطن للأنباء: أعربت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، عن عميق قلقها حيال الخسائر البشرية التي نتجت من قمع الاحتلال لمسيرة العودة الكبرى منذ الجمعة المنصرمة، ولا سيما عدد الإصابات الذي يرتفع يومياً، عدا عن 22 شهيداً ارتقوا خلال الأسبوع.

وقالت اللجنة في بيان لها اليوم الخميس: "في أعقاب الأحداث العنيفة التي وقعت في 30 آذار في أماكن عديدة في غزة على طول السياج الحدودي مع الاحتلال، تطلب الأمر لتقديم المساعدة الطبية إلى ما يقارب 1500 حالة، بلغ عدد المصابين منهم جرّاء استخدام ذخيرة حية زهاء 800 مصابا".

وقال مدير البعثة الفرعية للجنة الدولية للصليب الأحمر في غزة بالنيابة فابريس إدوارد: "تبرهن الخسائر البشرية أهمية أن تتخذ كل الجهات جميع الاحتياطات الممكنة لدرء الأذى وتقليل عدد الضحايا بين صفوف المدنيين".

وأثنت اللجنة الدولية على ما أظهرته جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني من استجابة قوية للطوارئ، والتي تحققت من خلال تسهيل اللجنة الدولية حركة طواقم الجمعية وسيارات الإسعاف التابعة لها مع جميع الأطراف.

وأشارت إلى أنها تقدم الدعم المادي والفني لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني والمستشفيات بغزة في استجابتهم للحالات الطارئة.

وتابع إدوارد: "يمثّل تدفق الضحايا والمصابين ضغطًا على منظومة طبية مثقلة بالفعل بما يفوق طاقتها ومواردها المحدودة."

وتبرعت اللجنة الدولية حتى اليوم بمعدات جراحية عاجلة وعقاقير ومستلزمات طبية، وأجهزة مساعدة على الحركة لتقديم علاج شامل لأكثر من 800 مصابا، بحسب البيان.