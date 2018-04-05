إلغاء ترخيص حزب "مهاتير محمد" قبل الانتخابات في ماليزيا

وطن للأنباء-وكالات: أعلنت السلطات الماليزية، الخميس، إلغاء ترخيص حزب الزعيم السابق مهاتير محمد الذي يسعى لهزيمة رئيس الوزراء نجيب عبد الرزاق، الذي تحيط به فضيحة في الانتخابات المقبلة.

وخرج مهاتير (92 عاما) الذي شغل منصب رئيس الوزراء لمدة 22 عاما، من تقاعده السياسي العام الماضي ليقود المعارضة التي تتحدى نجيب.

وقال الإعلام المحلي إن هيئة تسجيل الجمعيات أمرت بحل حزب مهاتير المعارض لمدة 30 يوما، بسبب عدم استجابته لطلب الحصول على تفاصيل عن الحزب.

والحزب مهدد بحله بشكل دائم في حال عدم استجابته.

إلا أن مسؤولين من حزب "بيرساتو" قالوا إن الخطوة لن تمنعهم من المشاركة في الانتخابات المتوقعة خلال أسابيع.

ويسعى نجيب للفوز بولاية ثالثة على رأس ائتلاف "الجبهة الوطنية" (باريسان ناسيونال) الذي حكم ماليزيا منذ الاستقلال في 1957.

ويواجه نجيب اتهامات بسرقة مليارات الدولارات من صندوق سيادي كان قد أسسه. إلا أنه ينفي ذلك.

كما يواجه منافسة حادة من المعارضة التي استعادت قوتها بزعامة "باني نهضة ماليزيا" الذي عاد إلى الساحة وسط تزايد الغضب بسبب الفضيحة.

(عن سكاي نيوز)